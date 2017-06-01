Покушение на министра произошло в центре столицы Македонии Скопье 

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София, 1 июня. В Скопье трижды стреляли в министра здравоохранения Македонии Николая Тодорова. Покушение произошло около полудня по местному времени перед входом в здание министерства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как известно, сегодня парламент страны утвердил новое правительство во главе с Зораном Заевым. В связи с этим Николай Тодоров прибыл в министерство чтобы передать дела своему преемнику Арбену Таравари. У самого входа в него было произведено три выстрела, но ни одна пуля в министра не попала. Охрана повалила стрелявшего на землю, а позже он был арестован полицией. Возбуждено уголовное дело, район возле министерства в настоящее время оцеплен полицией.

По данным македонских СМИ, исполнитель покушения — 60-летний Люпчо Стояновски из села Долно Каласлари. Причиной стрельбы стала недавняя смерть его девятилетней внучки. Тамара Димовска из города Велес умерла от сколиоза — искривления позвоночника. В настоящее время Люпчо Стояновски находится в полицейском участке. Он обещает сообщить факты причастности министра к смерти его внучки.