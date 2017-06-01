Глава ДНР перевел силовые структуры республики в повышенную готовность

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Донецк, 1 июня. Силовые ведомства Донецкой народной республики приведены в повышенную готовность, в связи с информацией о подготовке диверсий украинскими силовиками на территории ДНР. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«В повышенную готовность приведены все силовые структуры ДНР и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств госбезопасности и внутренних дел по противодействию терроризму», — заявил Захарченко.

Стоит отметить, что с 1 июня в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом ДНР уже обвинила украинских силовиков в двух обстрелах прифронтовых территорий республики.