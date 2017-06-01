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Украина
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе

«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе

20:05  1 Июня 2017
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«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе

Москва, 1 июня. Российская компания «Яндекс» приняла решение закрыть свои офисы в Одессе и Киеве. Об этом журналистам в четверг сообщил официальный представитель интернет-компании Очир Манджиков.

Манджиков указал на то, что компания «Яндекс.Украина» была включена в санкционный лист.

«Фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские спецслужбы провели обыски в офисе компании «Яндекс.Украина».

#украина #яндекс
Алексей Громов
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