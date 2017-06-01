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Политика
Путин рассказал, какая инфляция ожидается в России к концу года

Путин рассказал, какая инфляция ожидается в России к концу года

20:07  1 Июня 2017
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Путин рассказал, какая инфляция ожидается в России к концу года

Москва, 1 июня. Власти России ожидают, что инфляция в стране по итогам года будет ниже целевого показателя в четыре процента, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с РФПИ и международными инвесторами в рамках ПМЭФ.

Президент страны констатировал, что в настоящее время инфляция в России составляет порядка 4,1% в годовом выражении.

«Рассчитываем, что по итогам года она будет ниже целевого показателя в 4%»,  — обратил внимание Путин.

Путин рассказал, какая инфляция ожидается в России к концу года

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что Центробанк России возьмет курс на снижение ключевой ставки в том случае, если инфляция будет зафиксирована на уровне 4%.

#путин #пмэф
Катерина Тимошенская
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