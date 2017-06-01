Путин назвал продуктивными переговоры с премьером Индии

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российско-индийские переговоры были продуктивными и прошли в доброжелательной атмосфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендру Моди.

«Ежегодные российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся уже много лет и стали хорошей, полезной, доброй традицией. Наши переговоры всегда отличаются теплотой и доброжелательной атмосферой, неизменно содержательными и продуктивными. Так было и в этот раз», — сказал Путин.

Президент также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы строительства третьего блока АЭС «Куданкулам» в Индии, а также участие индийских инвесторов в разработке российских месторождений и тесное сотрудничество в сфере ОПК.