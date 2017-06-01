Сирия: САА отбила у ИГ склады с американским оружием в Хомсе

В Избранное

Скопировать

Дамаск (Сирия), 1 июня. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САА) захватили в провинции Хомс склады с оружием, которые контролировали боевики так называемого «Исламского государства»*.

«Правительственные войска и союзники во время наступления на востоке провинции Хомс... взяли под контроль склады с оружием американского производства», — сообщил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что САА отбила у «Исламского государства» (запрещено в России) зернохранилище в районе Масканы.

* Организация запрещена на территории РФ.