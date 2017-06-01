Noize MC выпустил скандальный клип «Чайлдфри» с призывом к суициду

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Москва, 1 июня. Рэпер Noize MC в День защиты детей разместил на YouTube клип на провокационную песню «Чайлдфри», записанную с певицей Монеточка.

Клип моментально набрал тысячи просмотров в Сети, однако единого мнения, что хотел сказать музыкант, не было найдено.

«Послушай мой совет в формате MP3: не жди, пока состаришься, скорей умри. Жаль, что твои родители не childfree. Гори в аду, в аду гори», — гласит припев песни.

Ролик рассказывает историю одного гаджета, который дарят мальчику на день рождения. Позже у школьника его отнимают местные гопники, а затем устройство попадает в руки гламурной дамы, которая сбивает первого обладателя гаджета — ребенка. Сами же Noize MC и Монеточка фигурируют в клипе к костюмах медиков, передает Ura.Ru.

«Глупо отрицать, что это провокационная песня. Да, провокационная, — позже прокомментировал композицию сам автор. — Огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, не пытаются найти с ними общий язык, не вникают в их интересы и проблемы, а когда потом случается абсолютно закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с «неправильным репертуаром».