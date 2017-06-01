Путин рассказал о работе своей службы безопасности

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Вашингтон, 1 июня. Президент России Владимир Путин доволен работой своей службы безопасности. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось», — сказал Путин.

В свою очередь Оливер Стоун отметил, что он о пяти попытках покушения на российского лидера, отметив, что это напоминает ситуацию с Фиделем Кастро, которого пытались убить около 50 раз.

«Я с Кастро разговаривал на этот счет. И он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» Я сказал: «Почему?» - «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично», — ответил Путин.

Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну выйдет в виде документального фильма в середине июня. Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с момента, как он впервые стал президентом в 2000 году. По словам Оливера Стоуна, благодаря фильму американцы узнают о существовании такой точки зрения, о которой они раньше не слышали.