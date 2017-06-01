Обманутых дольщиков ГК «Город» могут использовать в политической игре

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Всплеск активности дольщиков ГК «Город» может быть связан с политической борьбой двух политических фракций за места в Петербургском ЗакСе, считают эксперты.

Перед началом Петербургского международного экономического форума дольщики, которые ждут свои квартиры уже несколько лет, внезапно устроили несанкционированный митинг и объявили голодовку.

Выяснилось, что владельцы ГК «Город» оказались братьями экс-депутата «Справедливой России» Романа Ванчугова, а один из наиболее ярых активистов — глава инициативной группы дольщиков Алла Андреева — является сторонницей КПРФ. Как стало известно, в 2011 году КПРФ пыталась уличить лидера справедливороссов Сергея Миронова в махинациях с партией, а в 2008 году публиковала материалы против СР в Новосибирске.

Как считает Nation news, объясняется это борьбой за власть: в ЗакСе Петербурга у КПРФ нет численного преимущества перед эсэрами — обе фракции имеют по три представителя.