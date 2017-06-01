«Нормандская четверка» обсудит ситуацию на Украине по телефону до встречи в Гамбурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. Лидеры стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, проведут телефонные переговоры до возможной встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нормандская четверка» — сначала телефонный разговор будет», — сказал Ушаков журналистам.

Договоренность о телефонном разговоре «нормандской четверки» была достигнута накануне. Его участники обсудят доклад миссии ОБСЕ по Украине.