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Политика
«Нормандская четверка» обсудит ситуацию на Украине по телефону до встречи в Гамбурге

«Нормандская четверка» обсудит ситуацию на Украине по телефону до встречи в Гамбурге

19:18  1 Июня 2017
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«Нормандская четверка» обсудит ситуацию на Украине по телефону до встречи в Гамбурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Лидеры стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, проведут телефонные переговоры до возможной встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нормандская четверка» — сначала телефонный разговор будет», — сказал Ушаков журналистам.

Договоренность о телефонном разговоре «нормандской четверки» была достигнута накануне. Его участники обсудят доклад миссии ОБСЕ по Украине.

#украина #обсе #ушаков #нормандскаячетверка
Катерина Михайлиди
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