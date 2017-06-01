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Россия
Минтруд РФ подготовил законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года

Минтруд РФ подготовил законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года

19:15  1 Июня 2017  /обновлено: 19:15  01 Июня 2017
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Минтруд РФ подготовил законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года

Санкт-Петербург, 1 июня. Министерство труда и социальной защиты России внесло в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года, заявил глава ведомства Максим Топилин на полях ПМЭФ.

Топилин подчеркнул, что в ведомстве не меняли позицию относительно продления программы маткапитала до 2013 года.

«Я буквально вчера внес в правительство проект закона по этому поводу», — констатировал российский министр.

Минтруд РФ подготовил законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года

Однако он добавил, что проект закона еще не согласован с представителями Минфина и Минэкономразвития. По его словам, в ведомствах есть предложения реформировать программу материнского капитала.

Ранее Топилин опроверг апокалиптичный прогноз Минэкономразвития о размере пенсий.

#топилин
Катерина Тимошенская
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