Тараканы на свету: как США безуспешно борются с терроризмом в Афганистане

В среду утром в Кабуле террорист подорвал грузовик, начиненный взрывчаткой. Было убито по меньшей мере 80 человек, ранено 350. Перевод материала America's Afghan Mission Is No Longer Serving Its Purpose издания National Interest представляет Федеральное агентство новостей.

В заявлении НАТО об этом событии подчеркивалось, что «подобные нападения лишь усиливают приверженность нашим афганским партнерам, поскольку они ищут мирное и стабильное будущее для своей страны». Однако для политиков США есть более серьезные вопросы: действительно ли меры военного характера со стороны Штатов улучшают безопасность в Афганистане? Свидетельства явно указывают на то, что это не так. Прежде, чем президент направит еще одного солдата в Афганистан, необходимо изменить стратегию.

В декабре прошлого года на брифинге в Пентагоне командующий войсками США в Афганистане вновь огласил давнюю политику Вашингтона в регионе.

«Наша главная цель в Афганистане заключается в том, чтобы уберечь страну от роли «безопасного убежища» для террористов, которые нападают на США или наших союзников», — заявил Джон В. Николсон журналистам.

Однако без существенного изменения курса нынешняя и будущая политика США в Афганистане будет и дальше терпеть неудачу. И на это есть три причины.

Во-первых, эту цель невозможно достичь. Афганистан — большая, горная страна. Даже при самой высокой концентрации сил США, НАТО и сил безопасности Афганистана основные части населения оказываются за пределами контроля войск. Сегодня же правительство контролирует менее 60% своей территории. Поэтому даже с 200 тысячами солдат невозможно предотвратить использование Афганистана как стартовой площадки для планирования нападений на США.

Во-вторых, даже если теоретически удалось бы вывести всех террористов из страны, это не имело особого смысла. Террористы в наше время не нуждаются в конкретных участках территории, чтобы составлять и исполнять планы по нападению. Они используют Интернет, телефоны, текстовые сообщения и другие электронные средства связи для планирования и координации действий. В тех случаях, когда требуются встречи в реальной жизни, террористы назначают их в местах, где обстановка в плане безопасности наиболее благоприятная для этого.

До 11 сентября Афганистан был удобным местом для планирования терактов, потому что мир уделял недостаточно внимания положению в стране. Однако с тех пор войска США и НАТО сосредоточили фокус на Афганистане, Ираке и Сирии. Теперь террористы, как тараканы на свету — пытаются как можно скорее найти новые места, чтобы скрыться. Последние громкие террористические атаки не планировались в Афганистане, Сирии или Ираке. Террористы были из Алжира, Пакистана, Саудовской Аравии, Туниса, Сомали, Йемена.

Наконец, какими бы ни были стремления Вашингтона, у него нет эффективной стратегии, регулирующей проведение операций в Афганистане. На прошлой неделе исследовательская служба Конгресса опубликовала оценку того, что администрация, возможно, развернет нескольких тысяч боевых подразделений в Кабуле. Исследование показало, что в настоящее время сложно понять, какой согласованной стратегии стоит придерживаться в отношении Афганистана.

Принимая во внимание эти факты, Трамп должен признать несостоятельность идеи о том, что Штаты могут «бороться с ними там, чтобы не бороться с ними здесь». Отправка тысяч военнослужащих в другие страны не сделала страну более безопасной.

Миссия в Афганистане должна в конечном итоге закончиться. Афганскому правительству должны быть даны твердые контрольные ориентиры на определенный срок, которые оно должно принять. В противном случае ему придется столкнуться с перспективой вывода американской военной поддержки из страны. Дипломатическим путем США должны проводить интенсивные переговоры с Пакистаном о прекращении поддержки мятежников, иначе будут введены серьезные санкции.

Наконец, самым эффективным способом борьбы с терроризмом является защита американских границ через улучшение сотрудничества между ФБР, ЦРУ и службами Национальной безопасности — чтобы потенциальные террористы не проникали в страну. Администрация также должна принять меры, чтобы жители США не становились на сторону радикалов.