Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Мединский назвал цирком скандалы вокруг фильма «Матильда»

Мединский назвал цирком скандалы вокруг фильма «Матильда»

19:19  1 Июня 2017
94

Мединский назвал цирком скандалы вокруг фильма «Матильда»

Санкт-Петербург, 1 июня. Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» напоминает цирк. Так считает министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. Ситуация с депутатом Поклонской и «Матильдой», мне все больше кажется, смещается в сторону цирка», — подчеркнул российский политик в интервью ТАСС.

Ранее стало известно о том, что адвокат режиссера Алексея Учителя пожаловался спикеру Госдуму РФ Вячеславу Володину на действия депутата Натальи Поклонской.

#мединский #матильда
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть