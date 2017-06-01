Мединский назвал цирком скандалы вокруг фильма «Матильда»

Санкт-Петербург, 1 июня. Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» напоминает цирк. Так считает министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. Ситуация с депутатом Поклонской и «Матильдой», мне все больше кажется, смещается в сторону цирка», — подчеркнул российский политик в интервью ТАСС.