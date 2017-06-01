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Украина
В Раде уверены, что генералы ВСУ готовы «зачистить» Донбасс

В Раде уверены, что генералы ВСУ готовы «зачистить» Донбасс

19:01  1 Июня 2017
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В Раде уверены, что генералы ВСУ готовы «зачистить» Донбасс

Киев, 1 июня. Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар заявила, что украинские военные готовы «зачистить» Донбасс.

«Наш план – держать оборону, развивать страну и способствовать ослаблению России через санкции и прочее. Не проблема зачистить Донбасс. К этому многие наши военные и генералы готовы», – заявила Сюмар в интервью украинским СМИ.

При этом Сюмар добавила, что в случае поражения украинской армии в Донбассе, западные партнеры не станут помогать Киеву.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов решил пошутить и заявил, что боевые столкновения в Донбассе завершатся после того, как украинские силовики «возьмут Москву».

#киев #украина #верховная рада
Алексей Громов
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