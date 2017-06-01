Максакова призналась в любви Саакашвили: Вы такой дерзкий боец, не то, что серые русские

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Киев, 1 июня. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) записал фрагмент выступления Марии Максаковой на ток-шоу украинского телеканала ZIK в Киеве.

Бывший депутат Госдумы кардинально сменила имидж – позабыв про траур по убитому в Киеве мужу Денису Вороненкову, она выдала на удивление сервильный спич про ведущего передачи «Другая Украина» Михаила Саакашвили.

«Вы смогли заявить о себе в России, смогли проявить свою независимость, показали свои бойцовские и даже бунтарские качества, смелость, дерзость. Серая масса не любит таких людей», - заявила Максакова под аплодисменты публики.

Выслушивая этот спич, Саакашвили тоже радостно похлопал в ладоши, уточнив у Максаковой:

- Получается, за мной не только спецслужбы охотились, а еще и ты?

- Да, - кивнула Максакова.

Эта беседа началась с утверждения Максаковой о том, что при ней некие таинственные русские силовики обсуждали убийство Саакашвили.

«Я была свидетелем разговора о том, как охотились за головой уважаемого Михаила Николаевича», – заявила Максакова в эфире его передачи.

Напомним, в отношении Дениса Вороненкова в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью — рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Кроме того, он подозревался в торговле наградными пистолетами.

В конце 2016 года депутат вместе с женой бежал на Украину и принял гражданство этой страны, а 23 марта этого года был убит киллером, который подставился под пули охранника сразу после убийства депутата.