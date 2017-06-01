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Санкт-Петербург, 1 июня. Иран видится очередным кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) после Индии и Пакистана с точки зрения России. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что платформа организации должна расширяться за счет всех стран региона.