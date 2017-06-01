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Политика
Спецпредставитель Путина назвал следующую страну — кандидата на вступление в ШОС

Спецпредставитель Путина назвал следующую страну — кандидата на вступление в ШОС

19:03  1 Июня 2017
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Спецпредставитель Путина назвал следующую страну — кандидата на вступление в ШОС

Санкт-Петербург, 1 июня. Иран видится очередным кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) после Индии и Пакистана с точки зрения России. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что платформа организации должна расширяться за счет всех стран региона.

«Очередным кандидатом, вслед за Индией и Пакистаном, в ШОС естественным партнером видится Иран», — сказал Хакимов.

#путин #иран #шос #пмэф #хакимов
Катерина Михайлиди
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