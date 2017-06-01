Киев рассекретил сумму, потраченную на проведение «Евровидения»

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Киев, 1 июня. Власти Украины потратили около 20,4 миллионов евро на проведение международного песенного конкурса «Евровидение», заявил исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак.

Грицак рассекретил сумму, которую Киев потратил на проведение песенного конкурса «Евровидение» на Украине.

«При плане в 44 миллиона гривен поступлений мы перевыполнили на 65% этот план, у нас поступления составляют примерно 72 миллиона гривен от продажи билетов», — подчеркнул продюсер конкурса.

По его данным, всего было продано 64 тысячи билетов.

Ранее певица Джамала пожаловалась на организаторов конкурса, которые допустили во время ее выступления на сцене появление известного блогера Виталия Седюка, который оголил перед ней ягодицы.