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Весь мир
Париж не нашел следов причастности «российских хакеров» к кибератаке на штаб Макрона

Париж не нашел следов причастности «российских хакеров» к кибератаке на штаб Макрона

19:12  1 Июня 2017
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Париж не нашел следов причастности «российских хакеров» к кибератаке на штаб Макрона

Париж, 1 июня. Французская сторона не обнаружила следов причастности «российских хакеров» к кибератаке на предвыборный штаб Эммануэля Макрона. Об этом заявил журналистам руководитель Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар.

По словам французского политика, атаку мог совершить кто угодно.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что российская сторона не вмешивалась в выборы в других странах мира, так как это абсолютно лишено смысла.

#франция #макрон
Алексей Громов
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