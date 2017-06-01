Губернатор сирийской провинции Хасака проверил рынки и школы

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Хасака, 1 июня. Губернатор сирийской провинции Хасака Джаис Муса посетил городские рынки в городе и проверил цены на продукты в священный для всех мусульман месяц Рамадан, как сообщает телеканал «Аль-Ихбария». Он заявил, что будет жестко следить за регулированием цен и бороться со спекулянтами.

Также губернатор посетил несколько школ с целью проконтролировать, как проходят экзамены в выпускных классах. Никаких нарушений обнаружено не было. Выпускники рассказали, что вопросы были не самые сложные, и они надеются, что успешно справились с экзаменами.