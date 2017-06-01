В России возможна реализация самых смелых деловых инициатив — Путин

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Стрельна, 1 июня. В России созданы условия для реализации самых смелых бизнес-проектов. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с российскими и индийскими представителями делового сообщества.

«Сегодня на российском рынке созданы все возможности для реализации самых смелых деловых инициатив. Мы продолжаем совершенствовать механизмы инвестиционной и предпринимательской деятельности», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в стране выстроена выверенная стратегическая линия по интеграции российской экономики в мировую систему.