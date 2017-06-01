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Экономика
Стань переменой: Путин процитировал Ганди на встрече с индийскими бизнесменами в рамках ПМЭФ

Стань переменой: Путин процитировал Ганди на встрече с индийскими бизнесменами в рамках ПМЭФ

18:48  1 Июня 2017
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Стань переменой: Путин процитировал Ганди на встрече с индийскими бизнесменами в рамках ПМЭФ

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин процитировал Махатму Ганди на встрече с российскими и индийскими предпринимателями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Великий индийский государственный деятель Махатма Ганди говорил: «Если ты хочешь перемену в будущем, то стань этой переменой в настоящем». Думаю, что предприниматели лучше многих чувствуют, куда двигается современная экономика, какие направления и отрасли наиболее перспективные», — заявил российский лидер.

По словам Путина, благодаря этой деловой хватке и опыту, они способны реализовать самые смелые инициативы. Президент пожелал бизнесменам результативного взаимодействия на форуме и перспективных проектов.

#путин #пмэф #ганди
Катерина Михайлиди
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