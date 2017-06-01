Российские компании попали под новые санкции США против КНДР

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Вашингтон, 1 июня. США расширили санкции против КНДР, под которые попали три российские компании и гражданин РФ, сообщили в министерстве финансов США.

В Минфине США расширили санкции против Северной Кореи. Однако под американские ограничения попали и российские представители.

Как стало известно, санкции распространились на три российские компании и россиянина Игоря Мичурина. По данным американского ведомства, он «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экономические ограничения Вашингтона являются не политическим инструментом, а рычагом, который США используют для конкуренции.