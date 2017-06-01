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Политика
Российские компании попали под новые санкции США против КНДР

Российские компании попали под новые санкции США против КНДР

18:41  1 Июня 2017  /обновлено: 18:41  01 Июня 2017
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Российские компании попали под новые санкции США против КНДР

Вашингтон, 1 июня. США расширили санкции против КНДР, под которые попали три российские компании и гражданин РФ, сообщили в министерстве финансов США.

В Минфине США расширили санкции против Северной Кореи. Однако под американские ограничения попали и российские представители.

Как стало известно, санкции распространились на три российские компании и россиянина Игоря Мичурина. По данным американского ведомства, он  «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

Российские компании попали под новые санкции США против КНДР

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экономические ограничения Вашингтона являются не политическим инструментом, а рычагом, который США используют для конкуренции.

Катерина Тимошенская
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