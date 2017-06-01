Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки

ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки

18:56  1 Июня 2017
332

ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки

Ракка, 1 июня. ВКС РФ успешно атаковали с воздуха  нефтяной конвой запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* в районе  Рисафа к юго-западу от Ракки. В ходе операции, кроме колонны нефтевозов, также было уничтожено 300 террористов.

Напомним, что ранее российские военные провели успешный пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Там был обнаружен контингент живой силы боевиков и военной техники, которые недавно отступили из Ракки. Ракеты были запущены с фрегата «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар», которые дислоцировались в восточной части Средиземного моря.  

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #вкс рф #пальмира #ракка #калибр #рисафа
Никита Расторгуев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть