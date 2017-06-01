ВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки

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Ракка, 1 июня. ВКС РФ успешно атаковали с воздуха нефтяной конвой запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* в районе Рисафа к юго-западу от Ракки. В ходе операции, кроме колонны нефтевозов, также было уничтожено 300 террористов.

Напомним, что ранее российские военные провели успешный пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Там был обнаружен контингент живой силы боевиков и военной техники, которые недавно отступили из Ракки. Ракеты были запущены с фрегата «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар», которые дислоцировались в восточной части Средиземного моря.

* Организация запрещена на территории РФ.