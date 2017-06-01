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Общество
Эксперты объяснили, с чем связана мутация одуванчиков в Подмосковье

Эксперты объяснили, с чем связана мутация одуванчиков в Подмосковье

18:32  1 Июня 2017
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Эксперты объяснили, с чем связана мутация одуванчиков в Подмосковье

Москва, 1 июня. Жители подмосковных Химок испугались, обнаружив одуванчики-мутанты с толстым стеблем и несколькими цветками.

Горожане оставили обращение на портале «Добродел» с просьбой провести проверку экологической безопасности микрорайона.

Главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк поспешил успокоить местных жителей, объяснив, что непривычный вид растений не представляет опасности и связан с резкими перепадами температуры.

«Это сросшиеся цветки, явление называется фасциация, вызвано нарушениями в процессе формирования бутона. Фиксируются единичные случаи такой деформации, и на следующий год такого не будет», — пояснил Дубенюк интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Катерина Михайлиди
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