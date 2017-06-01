Эксперты объяснили, с чем связана мутация одуванчиков в Подмосковье
Москва, 1 июня. Жители подмосковных Химок испугались, обнаружив одуванчики-мутанты с толстым стеблем и несколькими цветками.
Горожане оставили обращение на портале «Добродел» с просьбой провести проверку экологической безопасности микрорайона.
Главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк поспешил успокоить местных жителей, объяснив, что непривычный вид растений не представляет опасности и связан с резкими перепадами температуры.
«Это сросшиеся цветки, явление называется фасциация, вызвано нарушениями в процессе формирования бутона. Фиксируются единичные случаи такой деформации, и на следующий год такого не будет», — пояснил Дубенюк интернет-изданию «Подмосковье сегодня».