Эксперты объяснили, с чем связана мутация одуванчиков в Подмосковье

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Москва, 1 июня. Жители подмосковных Химок испугались, обнаружив одуванчики-мутанты с толстым стеблем и несколькими цветками.

Горожане оставили обращение на портале «Добродел» с просьбой провести проверку экологической безопасности микрорайона.

Главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк поспешил успокоить местных жителей, объяснив, что непривычный вид растений не представляет опасности и связан с резкими перепадами температуры.