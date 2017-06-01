Минюст Украины готов ввести визовый режим с Россией

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Киев, 1 июня. В министерстве юстиции Украины заявили о готовности ввести визовый режим с Россией, сообщил глава ведомства Павел Петренко.

«Юридический механизм готов абсолютно, — констатировал украинский министр. — Это технический процесс».

Петренко отметил, что ведомство ожидает окончательного решения руководства страны.

«Если будет политическое решение, Украина готова», — заверил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Владимир Небензя предупредил Киев о последствиях визового режима с Россией. Он отметил, что это решение станет ударом по украинской экономике, а также гражданам страны.