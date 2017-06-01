ДНР настаивает на создании механизма, позволяющего избежать эскалации в Донбассе

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Донецк, 1 июня. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что необходимо разработать механизм, который позволит избежать «сезонных обострений» конфликта в Донбассе.

Он пояснил, что на следующей встрече контактной группы в Минске представители ДНР планируют поднять вопрос о создании механизма, который позволит избежать очередной эскалации конфликта в Донбассе.

«Здесь важно сосредоточиться на августе-месяце. Я говорил, что есть «сезонные обострения». Это из года в год повторяется. И здесь важно, чтобы механизм был разработан, чтобы обострение в этом году не произошло», — заявил Пушилин.

Он напомнил, что на протяжении последних двух лет в конце августа украинская сторона устраивает масштабные вооруженные провокации в Донбассе. Пушилин связывает данную ситуацию с празднованием годовщины Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.