Топилин рассказал об индексации зарплат бюджетников с 2018 года

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Санкт-Петербург, 1 июня. Зарплаты бюджетников, которые не были охвачены майскими указами, со следующего года будут проиндексированы по уровню инфляции, который прогнозируется в пределах 4%. Такое заявление сделал в четверг министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, к этой категории бюджетников относятся многие сотрудники подведомственных структур федеральных министерств. Речь, в частности, идет о ветеринарах, спасателях, метеорологах и инспекторах министерства природы. Всего таких бюджетников насчитывается в стране почти 6 млн человек.

«Индексация будет с 1 января 2018 года. Сейчас мы уточняем параметры, размеры», — отметил Топилин в интервью ТАСС.