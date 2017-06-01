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Санкт-Петербург, 1 июня. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин опроверг апокалиптичный прогноз Минэкономразвития о размере пенсий, а точнее, об отсутствии роста покупательных способностей россиян пенсионного возраста до 2035 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам кажется, мы можем достичь роста пенсий, если со всех сторон сможем реализовать трудовые отношения и вывод заработной платы из тени там, где они частично в тени, — заявил министр, выступая на ПМЭФ-2017 в Петербурге. — Если нам удастся решить эту задачу не силовыми, а экономическими способами, мы добьемся рывка в пенсионной сфере».

Основой достойной пенсии министр назвал два фактора — «нормальное образование» и «легальная работа».

Напомним, Минэкономразвития предоставило прогноз, согласно которому при принятии ряда мер пенсии не вырастут, а по другому сценарию рост составит всего 2,5%. Последнее возможно в случае поднятия пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.