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Политика
Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим

Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим

21:36  1 Июня 2017
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Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим

Вашингтон, 1 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение отложить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в советующем документе, который Трамп направил государственному секретарю США Рексу Тиллерсону.

«Президент Трамп принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами», — отметили в Вашингтоне.

Напомним, ранее резидент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с председателем правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

#сша #трамп #израиль
Алексей Громов
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