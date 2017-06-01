Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 1 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение отложить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в советующем документе, который Трамп направил государственному секретарю США Рексу Тиллерсону.

«Президент Трамп принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами», — отметили в Вашингтоне.

Напомним, ранее резидент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с председателем правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком.