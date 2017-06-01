Художника Никаса Сафронова внесли в базу данных украинского «Миротворца»

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Киев, 1 июня. Российский художник Никас Сафронов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения границы Украины при въезде в Крым.

Данные художника Никаса Сафронова были размещены на украинском сайте «Миротворец» за «незаконное пересечение госграницы» при въезде на территорию республики Крым, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях». Отметим, что в список скандального сайта попали российские музыканты и актеры, приезжавшие в Крым с концертами. Среди них Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров и многие другие. Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам народного референдума 2014 года, в связи с чем власти Киева регулярно делают антироссийские заявления.