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Сирия, 1 июня. Отряды ИГ* и SDF**** ведут ожесточенные столкновения у восточных ворот города Ракка. Армия САР установила контроль над двумя поселениями и районом силосов к югу от Масканы. ВВС Сирии и артиллерия САА ударили по укрепрайонам ИГ к востоку от Саламии в преддверии наступления войск САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила у ИГИЛ* деревни Джида Сагира, Джида Кабира и район силосов на южной окраине Масканы; заняла ряд опорных пунктов боевиков в 37 км к югу от Пальмиры; начала атаки позиций ИГ со стороны города Ханассер в направлении Масканы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось бомбардировке ВКС РФ в окрестностях города Ас-Сухна на востоке от Пальмиры; убило мирного жителя и ранило еще четверых в результате обстрела районов Аль-Кусур и Аль-Джура города Дейр эз-Зор; понесло потери в живой силе и технике в результате ударов ВВС САР и артиллерии САА к востоку от Саламии; утратило контроль над поселением Аль-Хибра к западу от Мосула.

Курды: несколько приблизились к Ракке с востока, продолжают вести тяжелые бои с отрядами ИГИЛ уже у самых ворот в город.

Сирийская свободная армия** (ССА): оказалась под ударами правительственных ВВС к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при помощи Национальных сил обороны (NDF)****** освободила территории к югу от города Маскана, который находится на востоке провинции Алеппо у границы с провинцией Ракка и является главным форпостом ИГИЛ в регионе. Так, под контроль правительственных сил вернулись поселения Джида Сагира и Джида Кабира, а также район вокруг силосов. Об этом сообщается на странице NDF в Twitter (@NatDefFor). Таким образом, «Исламское государство» теперь как никогда близко к тому, чтобы потерять свой последний оплот в провинции Алеппо. Напомним, отряды ИГ уже начали отступать из Масканы, двигаясь в направлении Ракки.

Тем временем части армии САР, базирующиеся в районе города Ханассер на юго-востоке провинции, готовятся выдвинуться в наступление в направлении Масканы, передает Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Командование САА рассчитывает зачистить от террористов ИГИЛ территории к востоку от «дороги жизни», ключевой магистрали, соединяющей Алеппо с центральной частью республики. Однако шоссе пролегает в крайне опасном районе: с запада от него базируются отряды вооруженной оппозиции, а с востока — боевики ИГ.

Провинция Хомс

Подразделениям САА удалось несколько продвинуться вглубь занимаемых боевиками ИГИЛ территорий к востоку от высоты Тель-аль-Фарри в 37 километрах к югу от Пальмиры, передает сирийский источник Damascus Now. В настоящий момент столкновения в этом регионе продолжаются. Правительственные военнослужащие ведут обстрелы позиций террористов на окрестных высотах. Ранее отряды «Исламского государства»* отразили атаку армии САР в районе Аль-Абассия, ликвидировав несколько единиц техники САА.

Тем временем ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по местам концентрации сил ИГИЛ в окрестностях города Ас-Сухна к востоку от Пальмиры у границы с провинцией Дейр эз-Зор, сообщает военный источник в Twitter (@oldworldorder1). Этот населенный пункт является крупнейшим форпостом террористической организации в провинции Хомс. Ас-Сухна, кроме того, имеет стратегическое значение: ее освобождение откроет дорогу для дальнейшего наступления на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Вновь появились сообщения о разрывах крупнокалиберных мин, выпущенных террористами ИГИЛ, в районах Дейр эз-Зора, контролируемых сирийскими военными. Под ударом вновь оказались районы Аль-Джура и Аль-Кусур. Согласно сведениям SANA, в ходе обстрелов погиб один местный житель, еще четыре человека получили ранения.

Силы армии САР и «Исламского государства» делят город почти пополам, однако в регион стекаются отряды ИГ, покинувшие Мосул, почти полностью зачищенный от террористов. В связи с этим боевики заметно активизировали обстрелы и атаки правительственных позиций, рассчитывая как можно скорее установить контроль над всем административным центром провинции.

Провинция Ракка

Директор генерального управления Евфратской ГЭС, расположенной к северу от города Ат-Табка, получил ранения в результате взрыва бомбы, заложенной террористами ИГ. Как сообщает информагентство SANA News, самодельное взрывное устройство сработала в ходе осмотра плотины. Помимо директора Неджма Аль-Бунейя, ранения получил еще один сотрудник. После того как город Ат-Табка был захвачен бойцами Сирийской свободной армии (SDF), в районе дамбы еще долгое время укрывались остатки отрядов ИГИЛ. Евфратской ГЭС в результате действий террористов, а также постоянных бомбардировок ВВС западной коалиции был нанесен колоссальный материальный ущерб.

В восточных окрестностях Ракки тем временем продолжаются ожесточенные бои между отрядами демократических сил и «Исламского государства». Несмотря на потери в живой силе, курдам почти вплотную удалось приблизиться к воротам в город, передает в местный источник Raqqa SL. Напомним, ранее сообщалось, что в ходе противостояния с ИГ к востоку от административного центра провинции были убиты как минимум 17 бойцов SDF.

Провинция Хама

Правительственные военнослужащие провели ракетный обстрел позиций «Исламского государства» к востоку от города Саламия, в том время как самолеты ВВС САР наносили авиаудары по местам концентрации сил террористического формирования в этом же районе. Наиболее мощным ударам подверглись укрепрайоны радикалов вблизи населенных пунктов Аршуна и Аль-Баргутия. Согласно информации Damascus Now, боевики понесли серьезные потери в численном составе и военной технике, также была разрушена значительная часть оборонительных сооружений террористов.

Обстрелы и бомбардировки с воздуха велись в преддверии полномасштабного наступления подразделений армии САР на позиции ИГИЛ в этом регионе. Ближайшей целью является город Укейрибат, крупнейший форпост террористов в провинции Хама.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственная авиация нанесла серию авиаударов по объектам боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенных пунктов Биэр Касаб и Таль Дакуа в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщил местный медиа-центр Suwayda 24. Информация о нанесенном радикалам уроне пока формируется.

Сирийская армия развивает наступление на данном направлении, рассчитывая запечатать южную границу республики, вдоль которой сейчас располагаются отряды ССА, поддерживаемые Иорданией и Соединенными Штатами.

Ирак

Бойцы Сил народной мобилизации (PMU), проправительственного шиитского ополчения, освободили населенный пункт Аль-Хибра, находящийся на юге от города Баадж в западном направлении от Мосула. Данные предоставлены информационным порталом Iraqi Day. Напомним, ополченцы ведут широкомасштабную освободительную операцию на западе провинции Ниневия у сирийско-иракской границы. Командование намерено продолжать вести атаки вдоль границы в направлении ключевого города Аль-Каим.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)