Топоры древнего племени обнаружили в парке возле Кремля

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Москва, 1 июня. В парке «Зарядье» возле московского Кремля археологи нашли каменные топоры бронзового века, принадлежавшие древнему племени фатьяновской культуры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как предполагают специалисты, оба топора были сделаны на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры. Однако обнаружены они были в культурных слоях XVI-XVII веков, сообщает «Вечерняя Москва».

«Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами», — заявил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, один из топоров представляет собой камень с дырой посередине. Раньше считалось, что он приносит удачу в домашнем хозяйстве, поэтому его прозвали «куриным богом». Однако по другой версии, древние орудия могли использоваться как точильные камни или грузила для рыболовных сетей.