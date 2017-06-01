«Союзмультфильм» уступил Danone «Простоквашино» за 500 млн рублей

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Санкт-Петербург, 1 июня. Киностудия «Союзмультфильм» и производящая продукцию «Простоквашино» компания Danone заключили контракты на 500 миллионов рублей, заявил министр культуры России Владимир Мединский на полях ПМЭФ.

Мединский напомнил, как год назад на ПМЭФ был затронут вопрос о плате «Союзмультфильму» за использование образов персонажей лент киностудии. В частности, речь шла и о компании Danone, которая производит продукцию «Простоквашино».

«Руководство компании Danone подошло к нашим предложениям ответственно и серьезно, результатом чего стало подписание вчера между «Союзмультфильмом» и Danone самого большого лицензионного договора на продажу авторских прав в истории российского кино за последние 26 лет на сумму 500 миллионов рублей», — констатировал глава Минкультуры.

Он отметил, что эти деньги пойдут на прямые лицензионные платежи и оплату производства новых мультфильмов, передает ТАСС.

Ранее Мединский предложил установить взнос для проката иностранных кинофильмов в пять миллионов рублей.