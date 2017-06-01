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Экономика
Путин призвал индийский бизнес локализовать свои производства в России

Путин призвал индийский бизнес локализовать свои производства в России

19:16  1 Июня 2017
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Путин призвал индийский бизнес локализовать свои производства в России

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин призвал индийский бизнес, работающий в России, локализовать свое производство.

«Важно переходить от простых товарных поставок к более сложной кооперации. Мы приглашаем наших партнеров и к локализации своих производств в России», — отметил он во время встречи с представителями деловых кругов России и Индии.

Глава государства также призвал к углублению двусторонних инвестиционных связей между Россией и Индией. По его словам, сотрудничество двух стран может создать новые производства.

Геннадий Плющев
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