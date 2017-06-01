Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин рассказал, как РФ может упростить визовый режим с Испанией

Путин рассказал, как РФ может упростить визовый режим с Испанией

18:09  1 Июня 2017
242

Путин рассказал, как РФ может упростить визовый режим с Испанией

Санкт-Петербург, 1 июня. Российская сторона готова к либерализации визового режима с Испанией. Об этом журналистам заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он указал на то, что правила Шенгенского соглашения позволяют сделать определенные шаги в двустороннем формате.

«Можно решить вопросы, связанные с туристическим потоком и либерализовать выдачу виз прямо на границе, как это когда-то, кстати говоря, мы делали с Турцией», — подчеркнул глава государства в рамках ПМЭФ-2017.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал западные СМИ не игнорировать глобальные проблемы.

#путин #испания
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть