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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 1 июня.

Глава российской энергетического компании «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал возможность отбора газа украинской стороной в связи с антимонопольным штрафом, заметив, «пусть попробуют». Миллер отреагировал на угрозы Украины отобрать российский газ: Пусть попробуют.

Ученые выяснили, что остановка вращения Земли может привести к глобальной катастрофе, которая полностью уничтожит флору и фауну планеты. Ученые: Земля постепенно замедляет вращение.

Среди уничтоженных исламистов оказались уроженцы по крайней мере пяти стран. Боевики из Чечни оказались среди уничтоженных на Филиппинах союзников ИГ*.

САА окружила с трех сторон боевиков ИГ в Маскане, ССА отбила свои позиции у САА в провинции Алеппо. Сирия новости 1 июня 07.00: САА окружила боевиков ИГ в Маскане, ССА отбила свои позиции у САА в Алеппо.

«Сбербанк» России с сегодняшнего дня, 1 июня, снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку строящегося жилья. Об этом говорится в четверг на сайте банковского учреждения. «Сбербанк» объявил о снижении ставок по ипотеке.

Турецкие войска и «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции курдов на севере провинции Алеппо, есть мирные жертвы. САА понесла численные потери и утратила контроль над поселением Тадеф в результате наступления ССА. Сирия новости 1 июня 12.30: курды под ударами Турции и «Ахрар аш-Шам», САА несет потери в боях с ССА в Алеппо.

Бывшие инженеры «ГАЗ» сделали для конкурента UAZ Hunter жесткую крышу. Первые фото нового рамного внедорожника появились на сайте Роспатента. Бывшие инженеры «ГАЗ» оснастили конкурента UAZ жесткой крышей.

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили 80 боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Сирийская арабская армия (САА) окружила боевиков ИГ в Маскане. Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили боевиков ИГИЛ*, бежавших из Ракки, Дамаск наступает.

На Украине возбуждены уголовные дела против российских должностных лиц. Готовьте санитаров: Дмитрий Лекух о приступе шизофрении у «небратьев».

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Peugeot 2008, который будет доступен в двух комплектациях. Минимальная цена автомобиля — 1 млн 299 тыс. рублей. На рестайлинговый кроссовер Peugeot 2008 объявлены рублевые цены.

* Организация запрещена на территории РФ.