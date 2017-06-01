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Новороссия
ДНР назвала число пропавших без вести с начала конфликта в Донбассе

ДНР назвала число пропавших без вести с начала конфликта в Донбассе

18:06  1 Июня 2017
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ДНР назвала число пропавших без вести с начала конфликта в Донбассе

Донецк, 1 июня. Более 930 человек пропали без вести с обеих сторон с начала конфликта в Донбассе. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Пропавшие без вести: 495 с нашей стороны и 436 с украинской стороны. Но эти цифры не сходятся с украинской стороны, потому что в последнем отчете ООН по правам человека было написано, что на украинской стороне находятся более 800 неопознанных могил», — сказала Морозова.

Она также добавила, что украинская сторона отказывается от сотрудничества в вопросе идентификации погибших и пытается привлечь сторонних экспертов, что категорически не устраивает Донецк.

#днр #донбасс #украина #донецк
Алексей Громов
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