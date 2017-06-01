В перинатальном центре Ноябрьска четыре месяца выхаживали близнецов с экстремально низким весом

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Девочки родились на 26-й неделе беременности и весили 600 и 650 граммов. Несмотря на все существовавшие угрозы здоровью, врачам удалось их выходить. За жизнь малышек в перинатальном центре боролись четыре месяца. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Я не верила в то, что моих девочек удастся выходить», — вспоминает Валентина, мама близняшек Вики и Вероники.

Сильное кровотечение из-за отслойки плаценты и, как следствие, преждевременные роды на 26-й неделе стали для Валентины полной неожиданностью. Это была вторая беременность, они с мужем очень хотели сына, а получились девчушки-близнецы.

Три года назад, когда Валентина носила под сердцем старшую дочку Анечку, у нее тоже была угроза прерывания беременности, но благодаря врачам удалось доносить ребенка до положенного срока. Поэтому и на этот раз она надеялась, что все будет хорошо.

«Никто не предполагал, что так может случиться», — говорит Валентина.

По словам заведующей отделением патологии новорожденных Нины Овсюковой, у Валентины произошла отслойка плаценты, поэтому пришлось принимать роды на 26-й неделе беременности.

«Девочки родились глубоко недоношенными с весом 600 и 650 граммов. Это экстремально низкая масса тела, поэтому новорожденным потребовалось длительное лечение и респираторная поддержка. Сначала в реанимации им проводилась искусственная вентиляция легких. А потом, когда малышек перевели в наше отделение, они еще около двух месяцев получали кислородную поддержку через воронку: это когда кислород поступает по трубочке в маску, которая лежит рядом с лицом ребенка. Без кислорода дети задыхаются», — пояснила Нина Овсюкова.

Она также рассказала, что сначала недоношенных детей выхаживают в кувезах, то есть в инкубаторах с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры. Когда вес малышей достигает полутора килограммов, их выкладывают в открытую реанимационную систему. Это такая коечка с подогревом снизу и сверху (матрасик и воздух).

«Пока новорожденные не могут сосать сами, мы кормим их через зонд. При достижении веса в два килограмма, иногда чуть больше, они начинают есть самостоятельно. Сначала кормим один-два раза в день из бутылочки, потом число таких кормлений увеличиваем. К моменту выписки детишки должны уже сами активно сосать», — пояснила заведующая отделением патологии новорожденных.

Как рассказала Нина Овсюкова, у глубоко недоношенных детей обычно все органы и системы незрелые, и могут быть большие проблемы со зрением, слухом, с легкими. Для проверки слуха малышам регулярно проводят аудиологические скрининги. Для этого в перинатальном центре есть специальный прибор, регистрирующий ответ слухового аппарата новорожденного: сами они пока ничего не скажут.

Малышей обязательно осматривает окулист, потому что у недоношенных детей очень часто встречается ретинопатия — невоспалительное поражение сетчатой оболочки глазного яблока, приводящее к слепоте. Но если вовремя предпринять меры, то можно приостановить ухудшение зрения. Недоношенные дети обязательно осматриваются неврологом, причем не реже одного раза в две недели, и кардиологом. У таких детей часто встречаются различные двигательные нарушения, приводящие к развитию церебрального паралича (ДЦП).

«В случае с близняшками нам удалось избежать таких проблем. Вику и Веронику мы выхаживали в перинатальном центре 117 дней. Дышать без кислородной поддержки они начали лишь в четыре месяца, когда весили 3 килограмма 600 граммов. Запаздывание в развитии на 15 недель у них, конечно, будет, особенно до трех лет, но это нормально. К переходному возрасту недоношенные дети обычно догоняют своих сверстников. На данном этапе у них все хорошо, но окончательный вывод по поводу нервно-психического развития можно будет сделать ближе к году», — сказала заведующая отделением.

На днях Валентину с малышками выписали домой. Вике и Веронике пошел пятый месяц. Они хорошо развиваются, спят, сосут из бутылки.

«Близнецы потихоньку начинают поднимать головки. Доношенные детишки это делают в два месяца, а мои — в четыре. Но так и должно быть, поскольку они родились на 16 недель раньше срока. Девочки улыбаются, разглядывают игрушки, нас с отцом и Анечку. Кормить близнецов помогает муж и бабушки, одна я не справляюсь. На каждую дочку уходит час-полтора. Пока одну покормишь, потом вторую, первая снова проголодалась, — рассказала мама близняшек.

Супруги очень благодарны врачам за то, что выходили Вику с Вероникой. Поначалу Валентина мало верила в хороший исход. Говорит, пока лежала в перинатальном центре, многого насмотрелась, столько проблемных детишек видела.