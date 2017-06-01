Посольство США подтвердило ужесточение процедуры получения визы

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Москва, 1 июня. Посольство США в России подтверждает, что при оформлении американской визы у заявителя могут потребовать предоставить дополнительную информацию, однако эти новшества касаются незначительной части иностранных граждан.

Согласно мартовскому меморандуму президента США Дональда Трампа, касающегося усиления проверки и изучения заявок на получение американской визы, Госдепартамент начал сбор дополнительных данных от некоторых заявителей по всему миру. В посольстве США в Москве рассказали, что речь идет о ситуации, когда представитель дипмиссии определяет, какая информация необходима для подтверждения личности. По словам пресс-секретаря посольства Марии Олсон, процедуру ужесточили в целях национальной безопасности. Изменения при получении визы затрагивают незначительную часть иностранных граждан.