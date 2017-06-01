Даръа: САА уничтожила конвой боевиков на северо-западе провинции

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Даръа, 1 июня. Правительственные войска уничтожили порядка 15 боевиков во время атаки конвоя исламистов.

Сирийские источники сообщают, что сирийские военные провели успешную операцию, уничтожив один из конвоев джихадистов, перевозивший оружие, подкрепление и боеприпасы. Отмечается, что атака произошла между населенными пунктами Акраба и Кафр Шамс на северо-западных окраинах Даръа. В результате ликвидированы 15 террористов, еще 20 получили ранения.

САА подорвала конвой боевиков между н.п. Кафр Шамс и Акраба в северо-западном пригороде Даръа,

15 боевиков уничтожено, более 20 ранено pic.twitter.com/Vowc3JO1gy — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 1, 2017

Источники в командовании подчеркивают, что в ближайшее время в провинции начнется полномасштабная военная операция. Группировка войск была усилена 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии, которая зарекомендовала себя в боях за освобождение пригородов Дамаска. Эксперты считают, что командование САА стремится обезопасить южную провинцию Даръа от возможной агрессии со стороны Иордании.