Топилин на ПМЭФ пообещал льготы производителям оборудования для доступной среды

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Министерство труда и социальной защиты рассмотрит возможность предоставить льготы или нулевой налог на прибыль предприятиям, которые производят оборудование для доступной среды в России. Об этом заявил в рамках ПМЭФ-2017 глава ведомства Максим Топилин, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы серьезно подошли к тем вопросам, которые себе никогда не задавали, применительно к старению населения: это произошло, когда мы стали заниматься программой доступной среда, — рассказал министр. – Мы поняли, что доступная среда нужна не только инвалидам, это большее количество людей: мамы с колясками и пожилые люди. Им всем удобнее пользоваться транспортом с низкими полами, широкими лифтами, более яркими указателями, озвучкой в транспорте».

По словам Топилина, производство соответствующего оборудования — огромный незанятый сегмент российского рынка, и правительство предполагает рассмотреть для таких производителей льготы или нулевой налог на прибыль.