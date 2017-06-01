Ученые доказали, что люди могут размножаться в космосе

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Токио, 1 июня. Ученые провели эксперимент, результаты которого подтвердили: люди смогут размножаться в космосе.

Японские специалисты Университета Яманаси на девять месяцев отправили семенную жидкость мышей на Международную космическую станцию (МКС). Все это время сперматозоиды находились при температуре -95 градусов по Цельсию.

После этого ученые оплодотворили ими яйцеклетки грызунов. Как оказалось, радиация в космосе лишь незначительно повредила ДНК: мышата родились здоровыми. Эксперты не обнаружили в их организмах каких-либо серьезных повреждений. Это позволило ученым предположить, что люди смогут размножаться в космосе.

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