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Новороссия
ДНР назвала даты встречи контактной группы по Донбассу в Минске

ДНР назвала даты встречи контактной группы по Донбассу в Минске

17:48  1 Июня 2017
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ДНР назвала даты встречи контактной группы по Донбассу в Минске

Донецк, 1 июня. Встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на 7 и 21 июня, а также на 5 и 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина.

«Встречи контактной группы в Минске запланированы на 7 и 21 июня, а также на пятое и 19 июля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с 1 июня в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом ДНР уже обвинила украинских силовиков в двух обстрелах прифронтовых территорий республики.    

#днр #донбасс #украина #минск
Алексей Громов
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