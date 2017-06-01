ДНР назвала даты встречи контактной группы по Донбассу в Минске

В Избранное

Скопировать

Донецк, 1 июня. Встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланированы на 7 и 21 июня, а также на 5 и 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина.

«Встречи контактной группы в Минске запланированы на 7 и 21 июня, а также на пятое и 19 июля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с 1 июня в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом ДНР уже обвинила украинских силовиков в двух обстрелах прифронтовых территорий республики.