По следам Версаля: на ПМЭФ встретились российские и французские бизнесмены

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После первой встречи Владимира Путина с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале тема российско-французских отношений вновь поднимается на ПМЭФ-2017. Продолжат ли французы инвестировать в российский рынок и будут ли и дальше пускать на свою территорию наших предпринимателей? Узнавал корреспондент Федерального агентства новостей.

Несмотря на санкции, многие французские компании остались в России и даже планируют развитие своего бизнеса. Так, президент Group Rocher Бри Роше рассказал, что за последние три года компания удвоила количество магазинов косметики и парфюмерии в России и продолжает вкладывать в свой бизнес на территории нашей страны.

«Мы открыли 120 киосков благодаря франшизе, — говорит Бри Роше, — а в ближайшем будущем рассчитываем на 400 магазинов, а потом и на 500. Сейчас мы инвестируем в повышение объема продаж, и если будем в состоянии поддерживать нашу рабочую модель, то сможем развиваться в бизнесе. Да, ситуация непростая, но мы надеемся, что сможем выйти на сбалансированное сотрудничество и достигнем новых успехов в завоевании российского рынка. Из каждого кризиса мы выходили более сильными, так что и здесь продолжим эту тенденцию».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов указал объем французских инвестиций в его регионе — это один миллиард евро в автомобилестроении, производстве строительных материалов, в частности, цемента.

«Мы хотим расширения сотрудничества в производстве фармпрепаратов, в продуктах питания — это то, что у французов получается хорошо, — говорит Артамонов. — Сейчас мы ждем открытия крупной французской сыроварни».

Отлично чувствует себя в России и французская компания Total. По словам президента фирмы Патрика Пуянне, инвестиции в нашу страну на сегодняшний день составляют 10 миллиардов евро. Благодаря совместному проекту «Ямал СПГ» французы надеются создать «мостики» на другие рынки.

«Я с удовольствием наблюдал встречу Владимира Путина с нашим новым президентом, — сказал предприниматель, — это приятный символ того, что наши страны снова сближаются. Мы европейские страны, и наша компания будет делать все, чтоб укреплять диалог между нами».

Председатель совета директоров группы «КАСКОЛ» Сергей Недорослев вспомнил, как экс-президент Франции вместе с первой леди во время визита в Москву лично приехал в инженерный центр на окраину столицы и пообщался с русскими и французскими мастерами, которые вместе работают над линейкой самолетов Airbus.

«Мы работаем 14 лет, и политических событий никогда не ощущали, — признался Недорослев. — Для французов мы работаем уже 14 лет, а сейчас Министерство промышленности РФ выдало нам лицензию для работы с российскими заказчиками».

Меньше, чем санкции, мешают российской продукции импортные пошлины, считает гендиректор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Импортный сбор для российских минеральных удобрений в 6,5% предприниматель называет несправедливым.

«Во французском импорте мы занимаем всего 5%, — рассказал он. — У нас есть перспективы, но очевидны и ограничения для наших производителей. У нас самое высококачественное экологическое сырье в мире, а рынок Европы пошлинами сам себя закрывает и от здоровой конкуренции, и от качественной российской продукции».

Еще один участник дискуссии, председатель совета директоров «Инвестиционная компания Тулона» Андрей Филатов разрушил миф о том, что россиян не пускают на французский рынок. Ему французы доверили свое самое драгоценное — винное хозяйство. Несмотря на санкции, российские предприниматели взялись за модернизацию французской винной индустрии и обещают скоро представить свой новый продукт.

«Вспомните, когда-то Наполеон пошел на Москву, и нам пришлось поджечь город. Но благодаря тому, что Москва сгорела, она стала белокаменной и модернизировалась, так что и из санкций мы можем выйти обновленными», — неожиданно развил историческую аналогию Филатов.

Говоря о приходе к власти нового президента Франции, эксперты надеются на то, что экономическая проблематика будет на важном месте в его повестке дня: все-таки Макрон два года работал в министерстве экономики страны.

Учитывая то, что международный форум проходит в Санкт-Петербурге, не можем не вспомнить, что все встречи между российскими и французскими деятелями проходят в год трехсотлетия посещения Франции основателем города российским императором Петром Великим.