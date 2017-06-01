Британка досмеялась до сломанной шеи
Лондон, 1 июня. Жительница Великобритании дважды ломала шею из-за смеха и чихания. Пять лет назад она чихнула в постели и повредила два шейных позвонка, а недавно она рассмеялась над шуткой коллеги и оказалась частично парализована.
Как передает Daily Mirror, в злополучный день у Моник Джеффри разболелась шея. Находясь на работе, она рассмеялась над шуткой коллеги и внезапно почувствовала, что ее парализовало. Девушку увезли в больницу, где у нее диагностировали повреждение шейных позвонков.
Как выяснилось, Моник не в первый раз сталкивается с подобным диагнозом. Пять лет назад она резко двинула головой, когда чихала, и повредила шею, сообщает Лента.Ру.
«Больше никакого смеха и чихания! В долгосрочной перспективе мне нужно все время быть осторожной», — заявила британка.