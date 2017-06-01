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Новости Сирии
Россия готова начать экспорт зерна и мяса в Сирию — Ткачев

Россия готова начать экспорт зерна и мяса в Сирию — Ткачев

17:43  1 Июня 2017
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Россия готова начать экспорт зерна и мяса в Сирию — Ткачев

Санкт-Петербург, 1 июня. Россия может поставлять в Сирию зерно и мясо, если республика будет платежеспособна, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев прокомментировал возможность поставок в Сирию российской пшеницы и мяса. По словам министра, Россия может организовать экспорт товаров в Сирию при наличии платежеспособности страны, передает НТВ.

Ирина Селезнева
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