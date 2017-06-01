Портал «Миротворец» включил в черный список четырех российских актеров

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Киев, 1 июня. Скандальный портал «Миротворец» включил в базу «преступников» известных российских актеров Сергея Баталова, Александра Домогарова, Марину Яковлеву и Наталью Гвоздикову. Соответствующую информацию опубликовали представители сайта.

Украинская сторона обвиняет их в «незаконном» пересечении границы Украины и организации «незаконной гастрольной деятельности» на территории Крыма.

Напомним, ранее стало известно о том, что в черный список украинского портала «Миротворец» попал лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев.