Бузова объяснила, почему решила отказаться от «пластики»

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Москва, 1 июня. Телеведущая Ольга Бузова не будет делать пластическую операцию, так как ее полностью устраивает ее внешность, заявил PR-агент звезды Антон Богуславский.

В социальных сетях все чаще критикуют Бузову за внешность. Под постами знаменитости появляются комментарии о том, что у нее «перекаченные» губы. Однако Бузова не намерена ничего менять.

«Это проблема тех, кто пишет эти комментарии, мы не комментируем внешность, — цитирует Богуславского Nation News. — Что касается хирургических вмешательств, она уже много раз говорила, что к пластике не готова. Олю устраивает ее внешность. Пока она ничего не планирует делать».

Ранее российская певица Елена Темникова призналась, что на фонограммах песен Бузовой можно услышать ее голос.