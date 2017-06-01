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Бузова объяснила, почему решила отказаться от «пластики»

Бузова объяснила, почему решила отказаться от «пластики»

17:43  1 Июня 2017
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Бузова объяснила, почему решила отказаться от «пластики»

Москва, 1 июня. Телеведущая Ольга Бузова не будет делать пластическую операцию, так как ее полностью устраивает ее внешность, заявил PR-агент звезды Антон Богуславский.

В социальных сетях все чаще критикуют Бузову за внешность. Под постами знаменитости появляются комментарии о том, что у нее «перекаченные» губы. Однако Бузова не намерена ничего менять.

«Это проблема тех, кто пишет эти комментарии, мы не комментируем внешность, — цитирует Богуславского Nation News. — Что касается хирургических вмешательств, она уже много раз говорила, что к пластике не готова. Олю устраивает ее внешность. Пока она ничего не планирует делать».

Бузова объяснила, почему решила отказаться от «пластики»

Ранее российская певица Елена Темникова призналась, что на фонограммах песен Бузовой можно услышать ее голос.

#бузова
Катерина Тимошенская
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