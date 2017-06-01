Сирия: сотни мирных жителей бегут от ударов ВВС США из Дейр эз-Зора в Ракку

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Ракка, 1 июня. Международная коалиция во главе с США продолжает наносить авиаудары по мирным жителям.

Сирийские правозащитники сообщают о сотнях беженцев, которые пытаются скрыться от авианалетов международной коалиции в провинции Ракка. В осажденном боевиками Дейр эз-Зоре ВВС США наносят авиаудары не различая гражданских и террористов, отмечают активисты.

Сотни мирных жителей бежали от авиаударов ВВС коалиции из провинции Дейр эз-Зор на север провинции Ракка pic.twitter.com/vNZ5V3QbdB — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 1, 2017

Мирные жители надеются на то, что в провинции Ракка, в которой борьбу с исламистами сейчас ведут проамериканские «Сирийские демократические силы», они смогут чувствовать себя спокойнее.

Активисты считают, что даже в этом случае жизни гражданских лиц остаются под угрозой. Многократно озвучивались факты убийства американскими летчиками простых горожан в Ракке, Дейр эз-зоре и в соседнем Ираке.