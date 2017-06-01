Сирия: сотни мирных жителей бегут от ударов ВВС США из Дейр эз-Зора в Ракку
Ракка, 1 июня. Международная коалиция во главе с США продолжает наносить авиаудары по мирным жителям.
Сирийские правозащитники сообщают о сотнях беженцев, которые пытаются скрыться от авианалетов международной коалиции в провинции Ракка. В осажденном боевиками Дейр эз-Зоре ВВС США наносят авиаудары не различая гражданских и террористов, отмечают активисты.
Мирные жители надеются на то, что в провинции Ракка, в которой борьбу с исламистами сейчас ведут проамериканские «Сирийские демократические силы», они смогут чувствовать себя спокойнее.
Активисты считают, что даже в этом случае жизни гражданских лиц остаются под угрозой. Многократно озвучивались факты убийства американскими летчиками простых горожан в Ракке, Дейр эз-зоре и в соседнем Ираке.