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Новости Сирии
Сирия: САА освободила от ИГ зернохранилище Масканы

Сирия: САА освободила от ИГ зернохранилище Масканы

17:28  1 Июня 2017
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Сирия: САА освободила от ИГ зернохранилище Масканы

Алеппо, 1 июня. Элитная бригада «Силы Тигра» продолжает сжимать кольцо вокруг города Маскана на востоке Алеппо.

Оперативная сводка Сирийской арабской армии информирует о том, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) очередной объект в районе Масканы. Игиловцы выбиты из зернохранилища, а также из населенных пунктов Джидиет-Кабир и Джидиет-Сагир.

Сирия: САА освободила от ИГ зернохранилище Масканы

В данный момент оплот «Халифата» на востоке провинции окружен с трех сторон, на помощь действующей в равнине Масканы группировке САА движется подкрепление Сирийской Республиканской гвардии. Гвардейцы должны отрезать боевикам путь отступления в провинцию Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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