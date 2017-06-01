Сирия: САА освободила от ИГ зернохранилище Масканы

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Алеппо, 1 июня. Элитная бригада «Силы Тигра» продолжает сжимать кольцо вокруг города Маскана на востоке Алеппо.

Оперативная сводка Сирийской арабской армии информирует о том, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) очередной объект в районе Масканы. Игиловцы выбиты из зернохранилища, а также из населенных пунктов Джидиет-Кабир и Джидиет-Сагир.

В данный момент оплот «Халифата» на востоке провинции окружен с трех сторон, на помощь действующей в равнине Масканы группировке САА движется подкрепление Сирийской Республиканской гвардии. Гвардейцы должны отрезать боевикам путь отступления в провинцию Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.